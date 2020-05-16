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Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Bakırköy'de caddelerde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Sokaklarda sadece yasaktan muaf olan vatandaşlar görülürken, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ekipleri caddelerde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA


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