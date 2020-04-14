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  3. BAKIRKÖY D 100 BAĞLANTI YOLUNDA BETON MİKSERİ YAN YATTI (1)

BAKIRKÖY D 100 BAĞLANTI YOLUNDA BETON MİKSERİ YAN YATTI (1)

Bakırköy D - 100 Karayolu bağlantı yolundan beton mikseri yan yattı. Sürücü yaralanırken yol trafiğe kapandı.

BAKIRKÖY D 100 BAĞLANTI YOLUNDA BETON MİKSERİ YAN YATTI (1)

Bakırköy D - 100 Karayolu bağlantı yolundan beton mikseri yan yattı. Sürücü yaralanırken yol trafiğe kapandı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi çıkışı, D - 100 Karayolu bağlantı yolunda saat 15.45 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserindeki kum yola saçılırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA




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