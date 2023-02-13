Bakırköy depreme dayanıklı mı? Bakırköy'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Bakırköy depreme dayanıklı mı? Bakırköy deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Bakırköy’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

YAYINLAMA
Google News
Bakırköy depreme dayanıklı mı? Bakırköy'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Bakırköy Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Bakırköy’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

bakirkoy-deprem-risk-haritasi.jpg

Bakırköy için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde413 ile 4 bin 869 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 43 ile 5 bin 092 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 16 ile 1 bin 989 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

bakirkoy-deprem-risk-haritasi-2.jpg

Bakırköy depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Bakırköy genelinde çok ağır hasarlı 274, ağır hasarlı 1041, orta hasarlı 5 bin 625, Hafif hasarlı ise 13 bin 449 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
ATAKÖY 2-5-6. KISIM16276177
ATAKÖY 3-4-11. KISIM18307589
ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM1638126199
BASINKÖY6293200167
CEVIZLIK3963188271
KARTALTEPE82132393567
OSMANIYE4483259349
SAKIZAGACI3450131176
SENLIKKÖY110234593488
YENIMAHALLE3450132186
YESILKÖY201310696621
YESILYURT25389599
ZEYTINLIK3049152228
ZUHURATBABA6599269390
TOPLAM7821.3063.3943.939

Bakırköy'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
ATAKÖY 1. KISIM1263152
ATAKÖY 2-5-6. KISIM6836176295
ATAKÖY 3-4-11. KISIM4323110185
ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM6333165291
BASINKÖY4735123208
CEVİZLİK291674127
KARTALTEPE16689424725
OSMANİYE8747225391
SAKIZAĞACI4123104176
ŞENLİKKÖY12268324561
YENİMAHALLE4223108182
YEŞİLKÖY16192413695
YEŞİLYURT351991154
ZEYTİNLİK271570121
ZUHURATBABA10356263447
TOPLAM1.0465812.7014.610

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Bakırköy geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Bakırköy ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
ATAKÖY 1. KISIM204
ATAKÖY 2-5-6. KISIM1.760
ATAKÖY 3-4-11. KISIM1.131
ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM2.371
BASINKÖY1.114
CEVİZLİK663
KARTALTEPE4.460
OSMANİYE2.766
SAKIZAĞACI1.092
ŞENLİKKÖY4.483
YENİMAHALLE894
YEŞİLKÖY3.776
YEŞİLYURT1.025
ZEYTİNLİK678
ZUHURATBABA2.493
TOPLAM28.910

Bakırköy Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Bakırköy’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

deprem-risk-haritasi-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Bakırköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pendik depreme dayanıklı mı? Pendik'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Pendik depreme dayanıklı mı? Pendik'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Pendik Belediyesi depremzedeler için seferber oldu! 78'inci yardım tırı yola çıktı
Pendik Belediyesi depremzedeler için seferber oldu! 78'inci yardım tırı yola çıktı
Tuzla'dan Hatay'a uzanan eller hayat kurtardı! Tuzla Belediyesi ekipleri 44 saat sonra bir can daha kurtardı! Şadi Yazıcı paylaştı!
Tuzla'dan Hatay'a uzanan eller hayat kurtardı! Tuzla Belediyesi ekipleri 44 saat sonra bir can daha kurtardı! Şadi Yazıcı paylaştı!
Pendik Belediyesi deprem bölgesinde! 20 kişilik ikinci arama kurtarma ekibi ve iş makinelerı ile seferber oldu!
Pendik Belediyesi deprem bölgesinde! 20 kişilik ikinci arama kurtarma ekibi ve iş makinelerı ile seferber oldu!
Son Haberler
Pablo Tomeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Tomeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Tomeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Tomeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Sielva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Sielva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Sielva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Sielva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Salvador kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Salvador Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Salvador kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Salvador Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Timor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Timor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Timor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Timor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
PEAK ekipleri Hatay'da 58 saat sonra bir mucize kurtuluş daha gerçekleştirdi
PEAK ekipleri Hatay'da 58 saat sonra bir mucize kurtuluş daha gerçekleştirdi
Pendik'te yardım seferberliği! Belediye yetkilileri son durumu açıkladı; En fazla ısıtıcı ve jeneratöre ihtiyaç var
Pendik'te yardım seferberliği! Belediye yetkilileri son durumu açıkladı; En fazla ısıtıcı ve jeneratöre ihtiyaç var
Alpi Diş Hastanelerinden depremzedelere yardım! Tırlar yola çıktı!
Alpi Diş Hastanelerinden depremzedelere yardım! Tırlar yola çıktı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Pendik Belediyesi Arama Kurtarma (PEAK) ekipleri Hatay'da!
Pendik Belediyesi Arama Kurtarma (PEAK) ekipleri Hatay'da!
Tuzla Belediyesi deprem bölgesine yardım eli uzattı!
Tuzla Belediyesi deprem bölgesine yardım eli uzattı!
Pendikli vatandaşlar Kızılay kan merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu!
Pendikli vatandaşlar Kızılay kan merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?