Bakırköy depreme dayanıklı mı? Bakırköy'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Bakırköy Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Bakırköy’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Bakırköy için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde413 ile 4 bin 869 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 43 ile 5 bin 092 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 16 ile 1 bin 989 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Bakırköy depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Bakırköy genelinde çok ağır hasarlı 274, ağır hasarlı 1041, orta hasarlı 5 bin 625, Hafif hasarlı ise 13 bin 449 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI ATAKÖY 2-5-6. KISIM 16 27 61 77 ATAKÖY 3-4-11. KISIM 18 30 75 89 ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM 16 38 126 199 BASINKÖY 62 93 200 167 CEVIZLIK 39 63 188 271 KARTALTEPE 82 132 393 567 OSMANIYE 44 83 259 349 SAKIZAGACI 34 50 131 176 SENLIKKÖY 110 234 593 488 YENIMAHALLE 34 50 132 186 YESILKÖY 201 310 696 621 YESILYURT 25 38 95 99 ZEYTINLIK 30 49 152 228 ZUHURATBABA 65 99 269 390 TOPLAM 782 1.306 3.394 3.939

Bakırköy'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI ATAKÖY 1. KISIM 12 6 31 52 ATAKÖY 2-5-6. KISIM 68 36 176 295 ATAKÖY 3-4-11. KISIM 43 23 110 185 ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM 63 33 165 291 BASINKÖY 47 35 123 208 CEVİZLİK 29 16 74 127 KARTALTEPE 166 89 424 725 OSMANİYE 87 47 225 391 SAKIZAĞACI 41 23 104 176 ŞENLİKKÖY 122 68 324 561 YENİMAHALLE 42 23 108 182 YEŞİLKÖY 161 92 413 695 YEŞİLYURT 35 19 91 154 ZEYTİNLİK 27 15 70 121 ZUHURATBABA 103 56 263 447 TOPLAM 1.046 581 2.701 4.610

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Bakırköy geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Bakırköy ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI ATAKÖY 1. KISIM 204 ATAKÖY 2-5-6. KISIM 1.760 ATAKÖY 3-4-11. KISIM 1.131 ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM 2.371 BASINKÖY 1.114 CEVİZLİK 663 KARTALTEPE 4.460 OSMANİYE 2.766 SAKIZAĞACI 1.092 ŞENLİKKÖY 4.483 YENİMAHALLE 894 YEŞİLKÖY 3.776 YEŞİLYURT 1.025 ZEYTİNLİK 678 ZUHURATBABA 2.493 TOPLAM 28.910

Bakırköy Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Bakırköy’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Bakırköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.