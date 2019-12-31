BAKIRKÖY MEYDANI'NDA YILBAŞI HAZIRLIĞI
Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıla girmek için meydana gelen vatandaşlar, ışıklandırmaların önünde fotoğraf çekildi.
Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıla girmek için meydana gelen vatandaşlar, ışıklandırmaların önünde fotoğraf çekildi.
Yeni yıla saatler kala Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda gece yarısına saatler kala hareketlilik yaşanıyor.
Meydana gelen vatandaşlar ışıklandırmaların önünde fotoğraf çekildi. Öte yandan polis güvenlik önlemleri aldı. Şüphe üzerine durdurulanların GBT kontrolleri yapıldı.
Görüntü Dökümü:
-Işıklandırılan meydan
-Vatandaşların fotoğraf çekilmesi
-Polislerin güvenlik önlemi alması
-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA
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