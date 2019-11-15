Bakırköy'de 3 kişilik ailenin ölümünde flaş gelişme: Evde siyanür bulundu!

Son dakika: Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu olay son günlerde artan intihar olaylarını düşündürmüştü. Edilinen son bilgiye göre evde siyanür kokusu olduğu öğrenildi.

BAKIRKÖY'DE SİYANÜR DEHŞETİ SON DAKİKA

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.

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KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.

ÖLENLER: KARI-KOCA-ÇOCUK

Olay yerindeAFAD ekipleri de inceleme yapıyor. Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenildi.

BİR SİYANÜR VAKASI DAHA

Bakırköy Kaymakamlığı yaptığı açıklamada "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup,adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" denildi.