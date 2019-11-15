Bakırköy'de 3 kişinin cansız bedeni bulundu! 1'i çocuk...

Son dakika: Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu olay son günlerde artan intihar olaylarını düşündürdü.

BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.