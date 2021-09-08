Bakırköy’de ağaç devrildi; dal çarpan kadın yaralandı

Bakırköy İncirli Yolu Sokak'ta, saat 11.00 sıralarında, ağaç rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Eşi Ahmet Çağıltı ile yürüyen Zekiye Çağıltı o sırada ağacın altından geçiyordu. Devrilen ağacın dalları Çağıltı’nın başına geldi ve yaralandı.



Çevrede bulunan vatandaşlar kadının yardımına koştu. İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Zekiye Çağıltı'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye nakletti. Çağıltı'nın durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı motorlu testere ile keserek alanı temizledi. Kazanın gerçekleştiği sokakta özel bir okulun bulunduğu öğrenildi, öğrencilerin kaza anında derste olması büyük bir facianın önüne geçti.