Bakırköy’de bir kişi otoparkta intihar girişiminde bulundu

Bakırköy'de bulunan bir otoparkta kendisini araca kilitleyen kişi, polis ekiplerinin gözü önünde başına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Olay, Bakırköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan sahil otoparkında meydana geldi. İddialara göre, İSPARK görevlisi araç içerisinde bulunan bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polislerini gören şahıs kendini araç içerisinde kilitledi. Ekipler, şahsı araç içerisinden çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına rağmen araçtan inmeyen şahıs, yanında bulunan silahla başına ateş etti. Bunun üzerine polis ekipleri, aracın camını kırarak ağır yaralı şahsı çıkardı. Ağır yaralanan şahıs, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İsminin Mehmet Zeki Çakmak olduğu öğrenilen 42 yaşındaki şahısın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA