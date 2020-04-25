Bakırköy'de "çantamda bomba var" diyerek raylara oturan şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de tren istasyonu yakınında raylara oturan ve çantasında bomba olduğunu iddia eden şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Tren İstasyonu yakınında raylara oturan şüpheli, sırt çantasında bomba bulunduğunu iddia etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin görüşmeleri sonucu ikna edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelinin çantasının boş olduğu belirtildi.

Kaynak: AA