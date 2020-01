Bakırköy’de her gün yüzlerce martıyı elleriyle besliyor

Bakırköy'de bir adam yüzlerce martıyı E-5 kara yolu kenarında elleriyle besliyor. Martıların yolunu gözlediği adam, görenleri hayrete düşürüyor.

E-5 kara yolunda bu adamı gören herkes hayrete düşüyor. Yaklaşık 4 yıldır her gün aynı saatte, profiterol üreten iş yerlerinden aldığı hamurları martılara getiren Mehmet Adıgüzel, yol kenarında yüzlerce martıyı besliyor. Adıgüzel'in geliş saatini ve geldiği istikameti öğrenen martılar ise yol güzergahında gelişini bekliyor. Elinde bir çuval dolusu profiterol hamuruyla gelen Adıgüzel'i gören martılar hemen hamurları yiyecekleri yere iniyor. Adıgüzel'e çok alışan martıların bir kısmı kafasına ve vücuduna konuyor. Vücuduna konan martıların yemlerini de tek tek veren Adıgüzel ise bu durumdan oldukça mutlu.

Yaklaşık 4 yıldır her gün gelerek martıları beslediğini belirten Mehmet Adıgüzel, "Her gün gelmeye çalışıyorum. Ben bu hamurları profiterolcüden alıyorum şekersiz ve çikolatasız olarak alıyorum yağlı ve yumurtalı olduğu için martılar çok seviyor. İmalatçı bunları çöpe atıyor ben de çöpe gitmesin diye her gün çuvalla alarak buraya getiriyorum. Sadece İncirli'de besliyorum şu an yolun karşısında güvercinlere de veriyorum ama orası çok kalabalık olduğu için martılara hamuru vermek için buraya geliyorum. Yaklaşık 4 yıldır her gün geliyorum. Ben onları seviyorum onlar da beni seviyor, omzuma sırtıma konarak yiyorlar" diye konuştu.

