Bakırköy'de metrobüs yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu

İstanbul Bakırköy'de bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. O anlar vatandaşların kameralarına anbean yansıdı.