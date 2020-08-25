Bakırköy'de metrobüs yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu
İstanbul Bakırköy'de bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. O anlar vatandaşların kameralarına anbean yansıdı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir metrobüs bilinmeyen bir nedenden ötürü alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
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