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  3. Bakırköy'de metrobüs yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu

Bakırköy'de metrobüs yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu

İstanbul Bakırköy'de bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. O anlar vatandaşların kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir metrobüs bilinmeyen bir nedenden ötürü alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

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25 Ağustos 2020 Salı 11:49
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