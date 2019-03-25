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  3. Bakırköy'de metrobüs yayaya çarptı; 2 yaralı (1)

Bakırköy'de metrobüs yayaya çarptı; 2 yaralı (1)

BAKIRKÖY, İncirli metrobüs yolunda metrobüs aracı bir yayaya çarptı. Kazada yaya ile birlikte metrobüsün içinde olan bir kişi yaralandı.

Bakırköy'de metrobüs yayaya çarptı; 2 yaralı (1)

BAKIRKÖY, İncirli metrobüs yolunda metrobüs aracı bir yayaya çarptı. Kazada yaya ile birlikte metrobüsün içinde olan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

DHA


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