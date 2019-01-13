Bakırköy’de Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan araç kaza yaptı

Bakırköy'de polis kontrol noktasından otomobiliyle kaçan sürücü ile polis arasında 10 dakika boyunca kovalamaca yaşandı. Kovalama esnasında kaza yapan araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından yakalanırken, sürücünün 0,75 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Olay, saat 03:00 sıralarında Bakırköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ataköy 9.Kısım'da polis kontrol noktasında polis ekipleri şüphelendikleri 06 HB 9942 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan 06 HB 9942 plakalı otomobil sürücüsü Kerim C., polis kontrol noktasında bulunan polis memuruna çarparak kaçmaya başladı.

Polis sürücüyü 10 dakika kovaladı

Bunun üzerine polis ekipleri, otomobiliyle birlikte kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ile kaçan sürücü ile yaklaşık 10 dakika süren kovalamacının ardından otomobilin sürücüsü Kerim C., Güngören İlçesi Tozkoparan Mahallesi Süvari Sokak'ta yol kenarındaki kaldırıma çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Kerim C., polis ekiplerinin kovalaması sonucu kısa sürede yakalandı.

Sürücü alkollü çıktı

Yaşanan kovalamacının ardından araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerince alkol metre ile yapılan kontrolde araç sürücüsü Kerim C.,'nin 0,75 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Elleri kelepçeli arabadan eşyalarını aldı

Kaza yaptıktan sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan araç sürücüsü Kerim C., elleri kelepçeli halde yanında bulunan arkadaşı ile birlikte araç içerisinde bulunan eşyalarını aldı. Daha sonra polis aracına bindirilen Kerim C., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza yapan otomobil ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA