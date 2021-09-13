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  3. Bakırköy’de taksici terörü yaşandı! Kısa mesafe nedeniyle müşteriyi kabul etmedi

Bakırköy’de taksici terörü yaşandı! Kısa mesafe nedeniyle müşteriyi kabul etmedi

Akıllara durgunluk veren olay Bakırköy’de yaşandı. Taksi şoförü, pusetteki bebeğiyle taksi bekleyen aileyi mesafenin kısa olduğu gerekçesiyle taksiye almadı.

Bakırköy’de taksici terörü yaşandı! Kısa mesafe nedeniyle müşteriyi kabul etmedi

Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi’nde gerçekleşen olayda bir vatandaş ve eşi pusetteki bebekleriyle taksi bekliyorlardı. Ancak taksi bekleyen aileyi birçok taksici araçlarına almadı.

Daha sonra duran 34 TBD 41 plakalı taksi şoförü ise aileyi kısa mesafe olduğu gerekçesiyle aracına almayı reddetti. Ardından aralarında tartışma gerçekleşti.

Bakırköy’de taksici terörü yaşandı! Kısa mesafe nedeniyle müşteriyi kabul etmedi

"İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET"

Hiçbir taksiye kabul edilmeyen yolcular;  aracın fotoğrafını çekerek, taksiciyi taksiye alınmadıkları gerekçesiyle yetkililere şikayet edeceklerini söylediler. Bu söyleme taksinin cevabı ise: "İstediğin yere şikayet et" şeklinde oldu.

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