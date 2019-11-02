Bakırköy’de yola ağaç devrildi

Bakırköy'de polis merkezi amirliği önünde gelen seslere bakan polisler, koca bir ağacın devrildiğini gördü. Polislerin ihbarı ile itfaiye ekipleri yola düşen ağacı keserek yoldan kaldırırken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Bakırköy Yenimahalle, 10 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Polis Merkezi'nde bulunan polisler, dışarıdan seslerin geldiğini duyunca çıkarak kontrol etti. Polisler, kapının önünde kocaman bir ağacın devrildiğini gördü. Ağacın altında kimsenin olmadığını gören polisler, rahat bir nefes alırken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler itfaiye gelene kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Bester sesleri duyunca uyandığını belirterek, "Mahallemizde ağaç devrildi gece gece. Biz de seslerle uyandık itfaiye müdahale etti hemen. Neyse ki can mal kaybı olmadı" dedi.

Kaynak: İHA