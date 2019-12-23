Bakırköy'deki İSPARK otoparkında intihar girişimi

İstanbul Bakırköy'de Basınköy Mahallesi'nde bulunan İSPARK otoparkında bir kişi, aracının içinde intihar girişiminde bulundu. İsmi öğrenilemeyen kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Bakırköy Basınköy Mahallesi'ndeki İSPARK otoparkındaki bir araçta bulunan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Aracın kapılarını kilitledikten sonra silahla intihar girişiminde bulunan kişiyi fark eden İSPARK görevlileri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın içinde ağır yaralı bir şekilde bulunan kişiyi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Henüz ismi öğrenilemeyen yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.