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  3. Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı

Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Bakırköy pazar alanında yapılan nevruz kutlamaları sırasında 33 kişiyi gözaltına aldı.

Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı

BAKIRKÖY'deki Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Bakırköy pazar alanında yapılan nevruz kutlamaları sırasında 33 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

DHA

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