Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Bakırköy pazar alanında yapılan nevruz kutlamaları sırasında 33 kişiyi gözaltına aldı.
BAKIRKÖY'deki Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Bakırköy pazar alanında yapılan nevruz kutlamaları sırasında 33 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
DHA
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