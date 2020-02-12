Bakırköy'deki park yeri dehşetinden yeni fotoğraflar  

BAKIRKÖY'de bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi

Olay dün akşam saatlerinde Bakırköy'de meydana geldi. Bir sürücü, iddiaya göre binanın otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı. Otomobile defalarca çarpan öfkeli sürücüyü kimse durduramadı. İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu. Olayda 3 araçta hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Kaza sonrası sürücülerin birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kazanan korku dolu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Çevrede esnaf görgü tanığı Umit Utku Gilik, "Ben kuaförüm yan tarafta. Dışarıdan ses geliyordu, korna sesi. O esnada çıktığımda otopark kapalı olduğundan Ali abi devamlı kornaya basıyordu. Giremeyince buradaki arabaya vurdu. Park eden kişi karşıdaki büfeye yemek yemeye gelmiş. Ali abi çok sakin biridir aslında, çok sevdiğimiz bir abimizdir. Böyle bir şey nasıl oldu bir anda bilemiyoruz" şeklinde anlattı.

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Kaynak: DHA