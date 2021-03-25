A-101 kaçta açılıyor 2021? Hafta içi A-101 açılış kapanış saati 2021

Koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamalar illerin risk oranına göre yeniden düzenlendi. Kısıtlamalar ile birlikte market açılış kapanış saatleri de güncelleniyor. Buna göre bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerine hizmet verecek. İşte A-101 kaçta açılıyor 2021? Kaçta kapanıyor? sorularının yanıtlarına ilişkin detaylar...

BAKKAL, BİM, ŞOK, A-101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Kısıtlamanın olduğu illerde A-101 hafta sonları saat 10.00'da açılıyor, saat 17.00'de kapanıyor.

Kısıtlamanın olmadığı illerde ise hafta içi çalışma saatlerinde hafta sonu da vatandaşlara hizmet verecek.

A-101 çalışma saatleri şöyle;

*A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

BİM hafta içi 07.00 'da açılıyor ve akşam 20.00'da kapanıyor.

Kısıtlamanın olduğu illerde BİM hafta sonları saat 10.00'da açılıyor, saat 17.00'de kapanıyor.

Kısıtlamanın olmadığı illerde ise hafta içi çalışma saatlerinde hafta sonu da vatandaşlara hizmet verecek.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

ŞOK hafta içi 07.00- 20.00 arası hizmet veriyor.

Kısıtlamanın olduğu illerde ŞOK market hafta sonları saat 10.00'da açılıyor, saat 17.00'de kapanıyor.

Kısıtlamanın olmadığı illerde ise hafta içi çalışma saatlerinde hafta sonu da vatandaşlara hizmet verecek.

BAKKAL, BİM, ŞOK, A-101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2021 KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre marketlerin çalışma saatleri şu şekilde:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek."

Kısıtlamanın olmadığı günlerde bakkal, BİM, ŞOK, A-101 hafta içleri saat 07.00'de açılıyor, saat 20.00'de kapanıyor.