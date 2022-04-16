Bakkal Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bakkal görev tanımı nedir, Bakkal ne iş yapar, Bakkal olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bakkal mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bakkal Tanımı;

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Bakkal Maaşı Ne Kadar? 2022 Bakkal Maaşları

Bakkal maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bakkal maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bakkal iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.11

Meslek Adı :

Bakkal

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli tüketim malzemeleri ve ürünlerinin gıda ve temizlik maddelerinin perakende satışını yapma bilgi ve becerisine sahip olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bakkal, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bakkal dükkânına gelen müşterileri karşılamak,

b) Müşterinin istediği tüketim maddelerini hazırlamak,

c) Tartılması gerekenleri tartmak, fiyatını hesaplamak,

d) Müşteriden nakit, kredi kartı ile satılan malın bedelini tahsil etmek,

e) Veresiye satış yapmak, veresiye defteri kayıtlarını tutmak,

f) Dayanıklı, dayanıksız tüketim mallarını toptancıdan almak,

g) Gazete, mecmua, ekmek, sigara satışı yapmak,

h) Muhafaza edilmesi gereken ürünleri dolaba koymak,

i) Makbuz, fiş, fatura, çek, senet gibi ticari belge düzenlemek,

j) Dükkândaki ürünlerin üzerine fiyat etiketleri asmak,

k) Buzdolapları ve dolapların temizliğini yapmak,

l) Raflardaki biten veya azalan ürünleri tamamlamak,

m) Dükkânın temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

n) Dükkânın güvenliğini sağlamak, gerekli tedbirleri almak,

o) Sahte para aldığında kolluk kuvvetlerine bildirmek,

p) Piyasadaki gelişmeleri takip etmek,

q) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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