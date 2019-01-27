Bakkal önündeki cinayet kamerada (2)

GÖZALTINA ALINDI

Adıyaman'da, bakkal önünde karşılaştığı Ahmet Eşçi'yi başından tabancayla vurarak, öldüren kişinin, eski komşusu Mehmet T. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Mehmet T.'yi şehirden çıkmak için bindiği otobüste yakalayıp, gözaltına aldı. Mehmet T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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DHA