Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi ne iş yapar, Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi Tanımı;

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Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi Maaşları

Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.55

Meslek Adı :

Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim tekniklerini kullanarak baklagil sebzeleri yetiştirebilen, bitkilerin bakım ve kültürel işlemlerini yürüten, ürünü hasat ederek hasat sonrası işlemleri gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazi seçimi yapmak,

b) Arazide üretim için hazırlık yapmak,

c) Toprak işleme alet ve makinelerinin bakımını ve ayarlarını yapmak,

d) Baklagil sebzelerini yetiştirmek ,

e) Baklagil sebzelerini yetiştirmek ,

f) Meyve, sebze ve bağ zararlıları ile mücadele etmek ,

g) Sebze hastalıkları ile mücadele etmek , vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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