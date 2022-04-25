Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi ne iş yapar, Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi Tanımı;

__

Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi Maaşları

Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.32

Meslek Adı :

Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hayvan yemi olarak kullanılan, baklagil yem bitkilerinin, hasat ve tohum çıkarılması işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bölgenin iklim şartları ve toprak özelliklerine uygun olarak tarlayı sürmek, tırmıklamak ve sürmek (tapan veya tepen) çekmek suretiyle toprak hazırlığını yapmak,

b) Mibzerle ekim derinliği, sıra araları göz önünde bulundurularak ekimini yapmak,

c) Havanın yağışlı- yağışsız geçmesi durumuna göre, ekim sonrası ve tohumlar yeşillendikten sonra uygun zamanlarda sulamak,

d) Zamanında uygun gübre ile gübrelemek.

e) Baklagil yem bitkilerinın yeşil olarak biçimi yapılacak ise sonbahara kadar verimin kalitesine göre uygun sayıda biçmek,

f) Biçilen baklagil yem bitkileriyı güneşleterek soldurmak,

g) Hastalık ve zararlılara karşı mücadele etmek,

h) Kışlık yem olarak kullanılacaksa güneşte suyu çekilene kadar kurutarak balya yapmak veya yaptırmak.

i) Baklagil yem bitkileridan tohum üretilmek istendiğinde, ilkbaharda ilk yetişen baklagil yem bitkileriyı bir defa biçtikten sonra tohuma bırakmak,

j) Tohumların olgunlaşmasını takiben uygun zamanda biçmek,

k) Biçilen tohumlu baklagil yem bitkilerini kurutmak, kurumasını takiben patoz makinesi ile tohumları ayırmak.

l) Ayrılan tohumları sellektör makinesinden geçirerek yabani ot tohumlarından temizlemek,

m) Saman haline gelen baklagil yem bitkilerini yem olarak kullanmak üzere depolara taşımak.

n) Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?