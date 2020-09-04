Ceviz, antep fıstığı, badem veya fındık ile çeşitli şekillerde hazırlanan baklava hakkında vatandaşlar internetten çokça bilgi almaya çalışıyor. Baklava tarifi, yapılışı, malzemeleri | Baklava nasıl yapılır? yazılarak bakılan bu konuyla ilgili önemli bilgilere biz de haberimizde yer verdik. İşte baklava tarifi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

BAKLAVA TARİFİ

BAKLAVA MALZEMELERİ

Mısır nişastası

200 gram margarin

250 gram robotta çekilmiş ceviz veya fındık

Aldığı kadar un

Yarım çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke

1 adet kabartma toz

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 adet yumurta

Şerbeti İçin;

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı kırıp üzerine bir su bardağı sütü bir su bardağı sıvı yağı ,bir tatlı kaşığı sirkeyi ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırıp üzerine aldığı kadar un ilave ediyoruz.

Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar hamuru güzelce yoğuruyoruz.

Kulak memesi yumuşaklığında yoğurduğumuz hamuru 30 eşit parçaya ayırarak hamurları (ceviz büyüklüğünde) güzelce yuvarlıyoruz.

Yuvarladığımız hamurlardan 1 tane alıp üzerine mısır nişastası serpip oklava yardımı ile bir küçük tabak büyüklüğünde açarak kenarda bekletiyoruz.

Diğer kalan hamurları da aynı şekilde oklava ve mısır nişastası yardımı ile bir küçük

Tabak büyüklüğünde açıp üst üste onar onar biriktiriyoruz.İlk on parçayı nişasta ve oklava yardımı ile bir fırın tepsisi büyüklüğünde yufka şekli veriyoruz.

BAKLAVA ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Baklavayı açmak kadar baklava şerbetinin yapılışı da büyük bir zanaat gibi gözükse de püf noktalarına dikkat ederseniz kat kat açıp pişirdiğiniz baklavayı altın suyu ile başarıyla buluşturabilirsiniz. Baklava şerbeti ölçüsü bire birdir, yani şeker ve su oranı eşittir. 1 tepsi baklava şerbeti için 4 bardak su 4 bardak şeker yeterli olacaktır.

Sizi yarı yolda bırakmayacak baklava şerbeti yapımı adım adım şöyledir:

Tencere ocağa konulur.

Bir tepsi baklava için 4 bardak şeker ve 4 bardak su hazırlanır.

Oda sıcaklığındaki içme suyu ve şeker tencereye eklenir.

Bu karışım şeker eriyene kadar tahta bir kaşık yardımı ile karıştırılır.

Ocak orta ateşte açılır.

Şerbet kaynamaya başlayınca ocak kısılır ve kıvam alıncaya kadar yaklaşık 15–20 dakika kaynatılır.

Ocaktan almadan hemen önce 4-5 damla limon suyu eklenir.

Diğer tatlılar için:

Baklava şerbetinde şeker ve su ölçüsü bire bir (yani aynı) olmalı,

Un bazlı hamur tatlıları için şeker oranı sudan fazla,

İrmikli tatlılar için ise irmiğin yeterince şişebilmesi için su oranının daha fazla olması gerekir.

BAKLAVA ŞERBETİ NASIL DÖKÜLÜR?

Şerbeti direkt tencereden dökmek yerine kepçe kullanarak yavaş yavaş dökebilirsiniz.

Şerbetin tatlıya eşit bir şekilde yayılmasına dikkat etmelisiniz. En köşelerden ortalara, tüm dilimlere şerbet gelecek şekilde kepçeyi gezdirebilirsiniz.

Şerbeti döktükten sonra tepsinin üzerini kısmen kapatarak tatlının demlenmesini, şerbeti iyice çekmesini sağlayabilirsiniz.

Bu aşamada baklava tepsisinin üzerini temiz bir bez veya örtüyle kapatıp fırında, kilerde, ısı ve ışık almayan temiz bir rafta saklayabilirsiniz.

Eğer şerbetlenmiş baklavayı buzdolabında saklarsanız tatlınız şekerlenir.

BAKLAVANIN ŞERBETİ NE ZAMAN DÖKÜLÜR?

Baklava şerbeti dökümü işlemine başlamadan önce yaptığınız tatlının çeşidine göre şerbetin veya tatlının sıcak ya da soğuk olmasına dikkat etmek lazımdır. Hamurlu, yufkalı ya da mayalı hamurlu tatlılar için şerbetleme işlemi farklıdır:

Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür sorusunun cevabında baklavanın soğuk şerbetinin sıcak olması gerekir. Böylece kıtır kıtır bir baklava elde edebilirsiniz.

Eğer sıcak baklavanın üzerine sıcak şerbet dökerseniz baklava gereğinden fazla yumuşak olur.

Baklava yenirken ilk katmanlardan gelen o nefis çıtırtıyı korumak için tatlının soğuk olmasına, şerbetin de kaynadıktan sonra ilk sıcağının geçmiş olmasına özen göstermelisiniz.

BAKLAVA YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Baklava yufkasının çok ince açılması gerekir. Genellikle 40 kat yufka açılır. Yufkanın o kadar ince açılması durumunda da dayanıklı olabilmesi için yeterli miktarda yumurta kullanmanız gerekir. Hamurda sert buğday unu önerilir.

Baklavanın kıtır olmasını isterseniz hamura yarım limon suyu ekleyin.

Tereyağı baklavanın lezzetini artırır. Tereyağı tercih etmiyorsanız, süt oranı yüksek margarin de kullanabilirsiniz.

İçi ve üzerine serpmek için kullanacağınız Antep fıstığı ve cevizin taze olması gerekir. Mükmünde yeni hasat ürünler kullanın.

Mümkünse baklavayı odun ateşinde pişirmeniz gerekir. Bunun için hazırladığınız baklavayı mahallenizdeki fırında pişirtebilirsiniz.

Şerbete katacağınız çeyrek limon, şerbetin şekerlenmesini önleyecektir. Şerbeti yufkalar soğuduktan sonra dökmelisiniz. Yufkalar sıcakken dökerseniz hamurlaşabilirler. Soğukken dökerseniz baklava tam kıvamında olacaktır.