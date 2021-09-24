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Bakterisit ne demek, TDK'ya göre Bakterisit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bakterisit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bakterisit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bakterisit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bakterisit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bakterisit ne demek, TDK'ya göre Bakterisit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bakterisit ne demek? Bakterisit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bakterisit kelimesi. Peki bakterisit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bakterisit nedir, bakterisit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Bakterisit kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Bakterisit kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

BAKTERİSİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bakterisit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Bakterisit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bakterisit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bakterikıran

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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