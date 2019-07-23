Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla Türkiye’den Gürcistan’a kargo taşımacılığı başladı

Gürcistan Demiryolları, Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla Türkiye'den Gürcistan'a kargo taşınmasına başlandığını duyurdu

Gürcistan Demiryollarından yapılan yazılı açıklamada, Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla Türkiye'den Gürcistan'a kargo taşınmasına başlandığı duyuruldu. Açıklamada, Erzurum yakınlarından bir trenin ilk seferini gerçekleştirmek üzere yola çıktığı belirtilerek düzenlenen etkinliğe Türkiye Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve Gürcistan Demiryolları Genel Müdürü Davit Peradze'nin katıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Gücistan Demiryolları Genel Müdürü David Peradze'nin başlatılan seferler sebebi ile bugünü tarihi bir gün olarak nitelendirdiği belirtilerek, "Bugün Gürcistan ve Türkiye demiryolları tarihinde çok önemli tarihi bir gün. İlk defa Türkiye'den Gürcistan'a kargolar demiryolları aracılığıyla ithal ediliyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile kargo taşımacılığı hacmini artırmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Peradze ayrıca, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava'ya ve Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a söz konusu olan projeye verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA