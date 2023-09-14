Bakü’de "gıda güvenliği" zirvesi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gıda standartlarının iyileştirilmesine yönelik "Avrupa ve Orta Asya'da Gıda Standartlarının İyileştirilmesi ve Kodekse Katılımın Genişletilmesi" konulu uluslararası konferans başladı.

Avrupa ve Orta Asya'da Gıda Standartlarının İyileştirilmesi ve Kodekse Katılımın Genişletilmesi konulu uluslararası gıda konferansı, Bakü'de başladı. Yaklaşık 15 ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen konferansa Gıda İşletmeleri ve Kodeks Dairesi Başkanı Selim Kaplan, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev, Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ve Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı (AQTA) Başkanı Goşgar Tehmezli başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), UNICEF, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan 60'tan fazla temsilci katıldı. Gıda güvenliği standartlarının iyileştirilmesine odaklanılan etkinlikte, bölgede gıda kodeksinin kullanımı, gıda kodeksine katılımla ilgili ilerlemeler, zorluklar ve "tek sağlık" kavramı kapsamında gıda güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konular ele alındı.

"Ortak bir proje yürütüyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Dairesi Başkanı Selim Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, konferansın amacının dünya genelinde gıda standartlarının önemini duyurmak ve gıda standartlarının hazırlanmasına ülkelerin katımını artırmak olduğunu belirtti. Kaplan, "Biz de Türkiye olarak yaklaşık 2 yıldır Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı ile, ortak bir proje yürütüyoruz. Projemizin amacı Azerbaycan'da gıda standartlarının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında destek olmak. Yaklaşık 2 yılımızı tamamladık ve bu yılın sonunda projemiz tamamlanacak. Bu proje kapsamında birtakım eğitimler düzenledik, birtakım saha ziyaretlerimiz oldu. Çok verimli ve faydalı oldu ve şu anda konferansta da görüyoruz ki yapmış olduğumuz bu projenin çıktılarını Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı uygulamaya aktarmış. Türkiye olarak bunu görmekten büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Gıda ürünlerinin taşınması ve teslimatının standartlara uygun hale getirilmesi gerekiyor"

Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tehmezli ise amaçlarının gıda güvenliği alanında gıda standartlarının iyileştirilmesi olduğunu vurguladı. Tehmezli, "(FAO ve WHO ortaklığındaki) Kodeks Alimentarius Komisyonu, Azerbaycan'da gıda güvenliği alanında uygulanan reformu çok olumlu buluyor. Azerbaycan'da tarladan sofraya kadar gıda zincirinin bütün aşamalarında "tek tipli" kontrol sisteminin ve bu sistemdeki standartların Uluslararası Kodeks Komisyonu'nun standartlarına uygun hale getirilmesi için müzakereler yapılıyor" diye konuştu. Pandemi sürecinde gıda ürünlerinin teslimatı ve nakliyesinin sadece Azerbaycan'da değil, tüm dünyada yaygınlaştığını vurgulayan Tehmezli, "Azerbaycan'da bu alanda faaliyet gösteren çok sayıda şirket kuruldu. Bu şirketlerin uymaları gerektiği en önemli şart, faaliyetlerini "Gıda Güvenliği Hakkında" kanunun gereklerine uygun olarakyürütmektir. Tüm dünyada olduğu gibi gıda ürünlerinin taşınması ve teslimatının standartlara uygun hale getirilmesi gerekiyor. Gıda ürünlerini taşırken hem sıcak hem de soğuk zincir prensiplerine uyulmalıdır. Aynı zamanda gıda ve gıda olmayan ürünlerin bir arada taşınması kesinlikle yasaktır. Ayrıca ulaşım alanında faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının tıbbi muayeneden geçmesi gerekiyor. Kullandıkları gıda kolilerinin bile standartlara uygun olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Gıda güvenliği önceliklerinde bölgede yenilikler", "Güvenli gıda için standartların rolü ve kullanımı" ve "Gıda güvenliğinde "Tek Sağlık" yaklaşımının güçlendirilmesi" başlıklı panellerin düzenlendiği konferans çalışmalarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)