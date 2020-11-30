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  3. Bal kabağı ile squat yapmaya çalışan modelin iç çamaşırı koptu

Bal kabağı ile squat yapmaya çalışan modelin iç çamaşırı koptu

Ünlü model Jen Selter, 1.2 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine bal kabağı ile squat hareketinin nasıl yapıldığını gösterirken talihsiz bir kaza yaşadı. Güzel model eğilip kalktığı sırada mayosunun ikiye ayrılması nedeniyle frikik verdi.

Amerikan fitness model Jen Selter, İnstagram hesabından bal kabağı ile squat hareketi yapmaya çalışırken frikik kurbanı oldu. Binlerce beğeni alan video günün en çok tıklanan paylaşımı oldu.

ANİ HAREKET YAPINCA...

Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan model Jen Selter, Cadılar Bayramı öncesi, eline aldığı büyük kabakla çömelme hareketleri yaptı. Jen, hızlı bire şekilde çömelip kalktıktan sonra üzerindeki mayonun bağlantı yeri koptu. Mayonun ikiye ayrılmasıyla fenomen frikik verdi.

GÜLEREK TEPKİ VERDİ

Yaşadığı frikiğe gülerek tepki veren model Jen, "Sanırım üzerimdeki elbiseler çömelme hareketleri için uygun değil" diyerek cevap verdi.

Bal kabağı ile squat yapmaya çalışan modelin iç çamaşırı koptu

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Jen'in takipçileri kısa süre içinde videoya 250 bin beğeni bıraktı.

Bazı takipçileri Jen'in paylaşımı için "2020 yılının sürprizleri devam ediyor" derken bazıları ise elbisesinin uygun olmadığını söyledi.

Bal kabağı ile squat yapmaya çalışan modelin iç çamaşırı koptuBal kabağı ile squat yapmaya çalışan modelin iç çamaşırı koptu

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