BAL: Kars 36 Spor: 2 - Artvin Arhavispor: 0
Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında Kars 36 Spor, sahasında karşılaştığı Artvin Arhavispor'u 2-0 mağlup ederek zirvede yerini aldı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında Kars 36 Spor, sahasında karşılaştığı Artvin Arhavispor'u 2-0 mağlup ederek zirvede yerini aldı.
Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanan Kars 36 Spor, Artvin Arhavispor karşılaşmasının karşılıklı ataklarla başladı. Maçın ilk devresinde taraflar üstünlük sağlayamadı ve 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın 70. dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçen ev sahibi takım, uzatma dakikalarında attığı golle 2-0 kazandı.
Kaynak: İHA
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