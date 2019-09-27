BAL Ligi takımlarından Ulalarspor’da, Arhavispor maçı hazırlıkları sürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup'ta sezona deplasmanda beraberlikle başlayan Erzincan Ulalarspor'da Arhavispor maçı hazırlıkları sürüyor. Morallerin yüksek olduğu Kırmızı mavili takımda hedef kendi saha ve seyircisi önünde galip gelmek.

BAL 3.Grup'ta ikinci hafta müsabakasında 29 Eylül Pazar günü Erzincan müstakil atletizm sahasında Arhavispor karşılaşacak olan Erzincan Ulalarspor çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Maçın oynanacağı müstakil atletizm sahasında Arhavi maçının provasını yapan Ulalarspor, çalışmalarına Teknik Direktör Fatih Ağaç nezaretinde devam ediyor.

Gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon çalışması ve yapılan çift kale maç ile sona erdi. Gerçekleşen antrenmanda futbolcuların istekli oldukları görüldü.

Teknik Direktör Fatih Ağaç, Arhavi maçı hazırlıkları hakkında bir açıklama yaparak öncelikle 2019 - 2020 futbol sezonunun Erzincan'a ve Ulalarspor'a hayırlı olması temennisinde bulundu. Ağaç, "Yeni kurulan bir takımız, geçen hafta Bayburt deplasmanında ilk maçımızı oynadık. Zorlu bir deplasmandan 1 puan ile dönmesini bildik. Yakaladığımız net pozisyonlarımız var onları da gole çevirebilseydik 3 puan ile dönebilirdik. Bu afta da Arhavispor ile evimizde oynayacağız. Bu maçta açıkçası zor bir müsabaka bizi bekliyor. Arhavi ligin iyi ekiplerinden birisi diye düşünüyorum. Bu anlamda çalışmalarımızı buna göre sürdürüyoruz. İnşallah bu maçtan galip gelerek ilk 3 puanımızı almak istiyoruz" dedi.

Takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ağaç, şu anda 3 tane sakat futbolcusu bulunduğu ifade ederek Gürol Karataş, Ozan ve Emre Çalık'ın sakatlıklarının devam ettiği ve tedavi sürecinin hızla ilerlediğini söyleyerek 10 gün için de takımdaki yerlerini alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA