Bal Sağım Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bal Sağım Operatörü görev tanımı nedir, Bal Sağım Operatörü ne iş yapar, Bal Sağım Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bal Sağım Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bal Sağım Operatörü Tanımı;

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Bal Sağım Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Bal Sağım Operatörü Maaşları

Bal Sağım Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Bal Sağım Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bal Sağım Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.03

Meslek Adı :

Bal Sağım Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bal sağma makinasını kullanarak petekli balı süzme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bal Sağım İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bal sağma makinasını kontrol etmek, kullanıma hazır hale getirmek,

b) Petekli balı bal sağma makinasına yerleştirmek,

c) Makinada petekli balı süzmek,

d) Süzülen balı uygun kaplara almak,

e) Süzme işlemi bitince makinayı temizlemek,

f) Makinanaın gerektiğinde bakım ve onarımını yapmak/yapılmasını sağlamak,

g) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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