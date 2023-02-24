Bal Scaron A Sekuli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bal Scaron A Sekuli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bal Scaron A Sekuli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bal Scaron A Sekuli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bal Scaron A Sekuli 10 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bal Scaron A Sekuli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Sports Korea yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bal Scaron A Sekuli'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bal Scaron A Sekuli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/s.balsa/

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Bal Scaron A Sekuli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bal Scaron A Sekuli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Bal Scaron A Sekuli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bal Scaron A Sekuli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında B. Podgorica

1 Ocak 2017 yılında FK Cetinje

1 Temmuz 2017 yılında B. Podgorica

8 Şubat 2019 yılında OFK Titograd

1 Temmuz 2019 yılında FK Podgorica

1 Temmuz 2021 yılında FK Iskra

20 Haziran 2022 yılında Gangwon FC

20 Ocak 2023 yılında B. Podgorica

Bal Scaron A Sekuli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bal Scaron A Sekuli şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Bal Scaron A Sekuli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 21 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 23 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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