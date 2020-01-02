BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ
Fatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Fatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Halil P. hakkında "Cinsel saldırı" sucundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
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Kaynak: DHA
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