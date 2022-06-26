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Balayı dönüşü acı ölüm! Otobüs ve otomobilin çarpıştığı kazada vefat eden çiftin, balayından döndükleri öğrenildi

Kastamonu Tosya'da, seyir halindeki araç ve yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza nedeniyle 2 kişi vefat ederken 16 kişi de yaralandı.

Balayı dönüşü acı ölüm! Otobüs ve otomobilin çarpıştığı kazada vefat eden çiftin, balayından döndükleri öğrenildi

İstanbul'dan Samsun'a yolculuk yapmakta olan araç ile, diğer yöne hareket etmek olan yolcu otobüsü, Tosya D-100 kara yolunun Çaykapı köyü yakınlarında çarpıştı. Feci kazada arabada bulunan Hüseyin Etçi ve Miray Sane Etçi vefat etti. Otobüste bulunan 16 kişi ise yaralandı. Yaralılardan hayatı tehlikesi olanların bulunmadığı öğrenildi.Balayı dönüşü acı ölüm! Otobüs kazasında vefat eden çiftin, balayı dönüşünde vefat ettikleri anlaşıldı

Kazanın nedeni olarak iddia edilene göre otomobil, bir anda şerit değiştirdi. Otobüsün seyir halinde olduğu şeride geçmesi nedeniyle otomobil ve otobüs kafa kafaya çarpıştı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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