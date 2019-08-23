Balayı dönüşü kazada hayatını kaybeden damat son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da, balayı dönüşünde minibüs beklediği durakta başka bir aracın çarpması sonucu kaybeden damat, Seydikemer ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla-Fethiye Karayolu Çıtlık mevki'inde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa Kabaca'nın (32) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Seydikemer ilçesi Atlıdere Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada Kuran'ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından cenaze, Atlıdere Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine kaza sırasında eşinin yanında olan ve yaralanmayan Havva Kabaca, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havva Kabaca'nın gözyaşlarına hakim olmadığı gözlendi.

Olayın geçmişi

Muğla-Fethiye Karayolu Çıtlık mevki'inde dün meydana gelen trafik kazasında, Durmuş Yüksek yönetimindeki 48 L 6432 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Çıtlık mevki'inde yolcu almak için yol kenarına duran Zekai Karakaş yönetimindeki 48 BB 2053 plakalı yolcu minibüsüne çarpması sonucu, minibüse binmek için bekleyen Mustafa Kabaca hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Kabaca çifti, 5 gün önce ilçede düzenlenen düğün töreniyle evlenmişti.

Kaynak: İHA