Balayı hayali suya düştü! Eksik aşı sebebiyle uçağa alınmadı

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile iç hat uçuşlarında aşısı olmayan yolculardan PCR testi zorunluluğu dönemi resmen başladı. Bununla birlikte eksik doz aşı olan kişiler 48 saat öncesinde PCR testi yaptırmazlarsa, uçaklara alınmayacak. Durum böyleyken havalimanlarında aşı dozu yetersizliğinden dolayı bazı yolcular uçuş yapamadı. Aşı dozunu tam olmayan o yolcular, yaşadıkları anları anlattı.

"DÜN EVLENMİŞTİK, BUGÜN BALAYINA GİDECEKTİK

Eşi ile balayına gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ancak aşı dozunu tamamlamadığı için uçağa alınmayan Güven Halisdemir, eşinin uçağa alındığı fakat kendisinin alınmadığını belirterek"Eşimin aşıları tam olduğu için o uçağa bindi. Benim ilk doz aşımı olmuştum ikincisini olmamıştım. Bu yüzden benden PCR testi istediler ve uçağa almadılar. Eşimle birlikte Nevşehir'e balayına gidecektik. Eşim iki doz aşıyı olmuştu o uçağa bindi. Dün evlenmiştik bugün balayına gidecektik. Uçağımı ertelettim" cümlelerini kullandı.

DOZLARI TAM OLMAYAN YOLCULAR UÇAĞA ALINMADI

Yolculardan Sedat Atak, eşinin hamile olduğu için aşı dozunu tamamlamadığını belirterek "PCR testi zorunluluğu getirdiler. Eşim hamile olduğu için ikinci doz aşısı yapılmadı. Uçağı kaçırdık. Bileti değiştirdik eşime de PCR testi yaptırdık. Yeniden uçağa bineceğiz" dedi.

Ağrı'ya giden Emrah Güneş ise, " Sabah uçuş için geldim zamanında da geldim Aşımın birinci dozunu yaptırmıştım ikinci doza günüm vardı. 250 TL testimi yaptırdım uçağımı değiştirdim. Şimdi uçağıma binip Ağrı'ya gideceğim" ifadelerini kullandı.

BİLET DEĞİŞİKLİĞİNE PARA İSTEDİLER

Yolculardan Sedat Kılıç sabah erken saatlerde havalimanına geldiğini ancak aşı dozu tamamlanmadığı için uçağa alınmadığını ifade ederek şunları söyledi: "Benim sabah 06.50'de uçağım vardı. Benden test istediler. Ben bu testin ne olduğunu da anlamadım. Bana herhangi bir mesaj da gelmedi. Havalimanında 250 TL test yapılıyor. Bana hiç sormuyorlar paran var mı yok mu? Biletimi ertelemediler açığa da almadılar. Hem 250 TL teste para vereceğim hem de bilet başı 280 TL para vereceğim. Ben bu konuyla ilgili çok sorun yaşadım."