Balayı yerine ameliyata gittiler

koca, obeziteden kurtulmak için girdikleri ameliyatın ardından beş günde toplam 13 kilo vermeyi başardılar.

Selma Akkaya ve Mehmet Akkaya, Almanya'da yaşayan, 10 yıldır arkadaş olan, bu süreçte ilk evliliklerini sonlandıran ve obez sınıfında fazla kilolarından şikayet eden iki Türk vatandaşı. Son dönemde 132 kilograma kadar çıkan Selma Akkaya ve 118 kilograma yükselen Mehmet Akkaya, sağlık sorunları yaşamaya başlayınca ameliyat olmaya karar verdi. Uzun araştırmalar sonucunda Özel VM Medical Park Mersin Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuna Bilecik'te karar kılan Akkaya çifti, Türkiye'ye gelerek önce nikaha, bir gün sonra da ameliyata girdi.

Beş günde toplam 13 kilo verdiler

Ailelerinin, tehlikeli olduğu gerekçesiyle ameliyata karşı çıkmaları nedeniyle gizlice Türkiye'ye gelen Akkaya çifti, 6 gün önce Antalya'da evlendi. Balayı yerine ameliyatı seçerek nikahın hemen ardından Mersin'e gelen çift, Medical Park Mersin Hastanesi'nde 5 gün önce tüp mide ameliyatı oldu. Henüz ameliyatın üzerinden sayılı günler geçmesine karşın, operasyona 132 kilo giren Selma Akkaya, 5 günde 127 kiloya düşerek 5 kilo verdi. Ameliyata 118 kilo giren Mehmet Akkaya ise aynı sürede 110 kiloya düşerek 8 kilo birden eridi.

Akkaya çifti, obez yaşamlarını ve ameliyat sürecini İHA muhabirine anlattı. Almanya'da havaalanında eğitmen olarak çalışan Almanya doğumlu 45 yaşındaki Selma Akkaya, çocukluğundan bu yana her zaman balık etli bir insan olduğunu, ilk evliliğinin ardından oğluna hamilelik döneminde 40 kilo aldığını ve doğuma 102 kiloyla gittiğini söyledi. Oğlunun şu an 20 yaşında olduğunu belirten Akkaya, bu süreçte kilosunun hep 90-110 kilogram arasında seyrettiğini, son 6 ayda ise 132 kiloya çıktığını belitti. Selma Akkaya, "Rahatsızlıklarım gittikçe ilerledi, diz kapaklarımda çok ağrılar çıktı. Hatta artık çekilmez hale geldi, mesafeler gözümde çok uzuyordu. Ciddi sağlık problemim olduğunu düşündüm. Eşimle birlikte karar verdik. Biz aslında ailemizden gizli geldik, çünkü onlar da karşıydı. Şu anda haberleri var artık. Her şey olumlu geçtikten, bizi de fit ve aktif gördükten sonra onlar da rahatladılar. Hedefim 75 kiloya inmek" dedi.

"İnsanlar balayına gider ama biz ameliyata gittik"

15 yıldır Almanya'da yaşayan uluslararası nakliye şirketi sahibi 45 yaşındaki Mehmet Akkaya da ailelerinden gizli hem nikah hem ameliyat için Almanya'dan Türkiye'ye geldiklerini aktararak, "İnsanlar balayına gider ama biz kilolarımızdan kurtulmak için ameliyata gittik. Gençliğimde ortalama 75-76 kilolardaydım, 30 yaşımdan sonra kilo almaya başladım. Ameliyata gelmeden önce de 118 kiloydum. İşkolik olduğum için can sıkıntısı, moral bozukluğu, bir şeyler ters gittiğinde sürekli atıştırıyordum. Umutlu olabilmek için tatlılar, çikolatalar tetikledi. Hedef kilom 79. Ağustos ayına kadar bu hedefi yakalayacağım" diye konuştu.

Almanya'da bu tür ameliyatların yaygın olmadığını, özellerin de Türkiye'ye göre 10 katı fazla ücret istediğini, yine Türkiye'den giden Türk doktorların ameliyat ettiğini ifade eden Akkaya, internetten uzun süre araştırma yaptığını belirterek, "Tuna hocamızı da internetten gördüm ve irtibata geçtim. Uzun uzun konuştuk ve kararımızı verdik. Benim için kilolu olmanın kriteri ayakkabınızı bağlayabiliyorsanız sıkıntı yok, bağlayamıyorsanız kilolusunuz demektir. Uykumu alamıyordum, uyku apnesi vardı. Şu an bile artık horlamam bitti, daha enerjik, daha aktifim, yürüyebiliyorum, yorulmuyorum, kesilmiyorum. Ameliyattan sonra 5 günde bu kadar fark etti, çok fark var" şeklinde konuştu.

"Obezite cerrahisi geçiren hastalar, diğerlerine göre 8-12 yıl daha uzun yaşıyor"

Akkaya çiftinin ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuna Bilecik ise hastaların tüp mide ameliyatı olduklarını söyledi. Tüp mide ameliyatının dünyada ve Türkiye'de en sık yapılan ameliyatlardan biri olduğunu belirten Bilecik, "Hastalarımızın her ikisi de bize geldiklerinde obezite cerrahisi için kriterlere uygun hastalardı. Biz, obezite cerrahisi için başvuran hastalarda öncelikle detaylı vücut analizi yapıyoruz ve boy-kilo indeksine bakıyoruz. Ayrıca vücut yağ dağılımı ve yağ oranına bakıyoruz. Obeziteye bağlı ek hastalıkları tarıyoruz. Temel olarak kriter; vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan veya 35-40 arasında olup, beraberinde eşlik eden yandaş hastalık dediğimiz şeker, tansiyon hastalıkları, uyku apnesi, kolesterol varsa ameliyata uygun hastalardır. Akkaya çifti de bu kriterlere uygun hastalardı" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre; vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan morbit obez hastalarda diyet ve egzersiz gibi cerrahi dışındaki alternatif yöntemlerle kalıcı kilo kaybı oranının sadece yüzde 2 olduğuna dikkat çeken Bilecik, "Bu hastaların yüzde 98'i ameliyata giriyor. Obezite cerrahisi geçiren hastalar, diğerlerine göre 8-12 yıl daha uzun yaşadıkları kanıtlandı. Bizim de ameliyat etmedeki ana amacımız bu. Akkaya çifti de 5 gün önce hastanemize geldi, ameliyata girdiler. Ertesi gün de hastalarımız kendilerini çok daha rahat hissedip, kendileri ayağa kalkıp yürüdüler. İkinci gün sabah saatlerinde yaptığımız testin ardından da taburcu ettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA