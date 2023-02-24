Balazs Babinyecz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Babinyecz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Balazs Babinyecz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Balazs Babinyecz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Balazs Babinyecz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Babinyecz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Balazs Babinyecz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Babinyecz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Babinyecz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Babinyecz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Babinyecz 7 Şubat 1997 tarihinde Orosháza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Babinyecz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Balazs Babinyecz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 25 Mart 2017 tarihinde katılmıştır. Balazs Babinyecz'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balazs Babinyecz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Babinyecz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Balazs Babinyecz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Babinyecz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Békéscsaba U17

30 Temmuz 2013 yılında Videoton U19

9 Eylül 2016 yılında Békéscsaba II

25 Mart 2017 yılında Békéscsaba

Balazs Babinyecz kimdir

Balazs Babinyecz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Babinyecz şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Csorvási SK (-2008)

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Balazs Babinyecz nereli

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