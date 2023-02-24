Balazs Balogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Balogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Balogh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Balogh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Balogh 11 Haziran 1990 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Balogh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Balazs Balogh, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 9 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Balazs Balogh'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Balazs Balogh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baloghbalazs8/

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Balazs Balogh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Balogh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Balazs Balogh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Balogh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2006 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2008 yılında Empoli

1 Temmuz 2009 yılında Lecce

25 Ağustos 2010 yılında Újpest FC

1 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC

9 Ağustos 2019 yılında Paksi FC

Balazs Balogh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Balogh şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Balazs Balogh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Goldball FC (-2003)

Macaristan takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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