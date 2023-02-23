Balazs Csiszer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Csiszer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Csiszer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Csiszer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Csiszer 3 Mart 1999 tarihinde Miercurea Ciuc şehrinde doğmuştur. Romanya,Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Csiszer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Balazs Csiszer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Balazs Csiszer'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Balazs Csiszer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Csiszer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balazs Csiszer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Csiszer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında Kaposvár

9 Ocak 2019 yılında Csikszereda

14 Ocak 2019 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2019 yılında Csikszereda

1 Temmuz 2019 yılında Sepsi OSK

1 Ocak 2021 yılında Sepsi OSK II

12 Ocak 2022 yılında Csikszereda

Balazs Csiszer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Csiszer şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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