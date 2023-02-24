Balazs Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Farkas 27 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Farkas Balázs Kesző şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Farkas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Balazs Farkas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Balazs Farkas'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balazs Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Farkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balazs Farkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Győr U17

1 Temmuz 2019 yılında ETO FC Győr

16 Ağustos 2022 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2023 yılında ETO FC Győr

Balazs Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Farkas şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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