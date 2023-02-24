Balazs Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Kiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Kiss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Kiss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Kiss 8 Mayıs 1999 tarihinde Nyíregyháza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Kiss Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Balazs Kiss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balazs Kiss'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Balazs Kiss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Kiss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balazs Kiss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Kiss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2010 yılında Vasas Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2015 yılında Vasas U19

31 Ağustos 2017 yılında BFC Siófok

1 Temmuz 2022 yılında ETO FC Győr

Balazs Kiss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Kiss şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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