Balazs Racz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Racz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Racz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Racz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Racz 14 Ocak 2004 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Racz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Balazs Racz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Balazs Racz'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Balazs Racz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Racz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balazs Racz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Racz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2021 yılında Honvéd II

14 Şubat 2022 yılında Debrecen

6 Ocak 2023 yılında Szeged

30 Haziran 2023 yılında Debrecen

Balazs Racz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Racz şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Balazs Racz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kozármisleny SE, Pécsi MFC (-2016)

Macaristan U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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