Balazs Slakta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Slakta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Slakta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Slakta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Slakta 1 Aralık 1994 tarihinde Eger şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Slakta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Balazs Slakta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balazs Slakta'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balazs Slakta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Slakta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balazs Slakta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Slakta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2009 yılında Debrecen U17

1 Ocak 2012 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2013 yılında Debrecen II

22 Temmuz 2014 yılında Debrecen

30 Temmuz 2014 yılında Debrecen II

14 Şubat 2016 yılında Kaposvár

15 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2020 yılında Szentlőrinc SE

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

25 Ekim 2021 yılında Budaörs

20 Temmuz 2022 yılında Mosonmagyaróvár

Balazs Slakta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Slakta şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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