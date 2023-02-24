Balazs Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Szabo 28 Ekim 1995 tarihinde Kazincbarcika şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Szabo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Balazs Szabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Balazs Szabo'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balazs Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Szabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balazs Szabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2005 yılında KBSC Alt.

18 Ağustos 2009 yılında Honvéd Alt.

11 Şubat 2010 yılında KBSC Alt.

23 Şubat 2012 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2013 yılında Diósgyőr II

26 Ocak 2015 yılında Soproni VSE

30 Haziran 2015 yılında Diósgyőr II

1 Temmuz 2016 yılında Diósgyőr

22 Ağustos 2017 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2018 yılında Diósgyőr

1 Temmuz 2018 yılında Balmazújváros

30 Haziran 2019 yılında Diósgyőr

1 Temmuz 2019 yılında Balmazújváros

19 Eylül 2019 yılında Taksony SE

1 Ağustos 2020 yılında Szolnok

22 Temmuz 2021 yılında Kazincbarcika

Balazs Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Szabo şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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