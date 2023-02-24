Balazs Szemere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Szemere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Szemere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Szemere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Szemere 11 Ocak 1994 tarihinde Ózd şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Szemere Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Balazs Szemere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 21 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Balazs Szemere'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balazs Szemere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Szemere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balazs Szemere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Szemere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2009 yılında Diósgyőr Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Diósgyőr U17

1 Temmuz 2011 yılında Diósgyőr U19

1 Ağustos 2013 yılında Putnok

31 Temmuz 2014 yılında Kazincbarcika

2 Eylül 2014 yılında Putnok

20 Temmuz 2015 yılında Kazincbarcika

22 Eylül 2017 yılında Putnok

10 Temmuz 2018 yılında Jászberény

8 Şubat 2021 yılında Kr. Minihof

21 Haziran 2021 yılında Kazincbarcika

Balazs Szemere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Szemere şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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