Balazs Tajti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Tajti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Tajti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Tajti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Tajti 3 Kasım 2001 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Tajti József Balázs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Tajti Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bicskei TC futbol takımında oynamaktadır. Bicskei TC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Balazs Tajti'nin Bicskei TC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balazs Tajti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Tajti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balazs Tajti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Tajti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC U17

7 Şubat 2018 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2018 yılında Fehérvár II

1 Ağustos 2020 yılında Szolnok

21 Temmuz 2021 yılında Gárdony VSC

24 Ocak 2022 yılında Csikszereda

1 Şubat 2023 yılında Bicskei TC

Balazs Tajti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Tajti şuan Bicskei TC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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