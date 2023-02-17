Balazs Toth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Toth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Balazs Toth kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Balazs Toth ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Balazs Toth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Toth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Toth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Toth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Toth 29 Nisan 2004 tarihinde Ózd şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Toth Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perfootmance GmbH yapmaktadır. Balazs Toth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Balazs Toth'nin FC Liefering ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

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Balazs Toth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Toth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Balazs Toth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Toth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2018 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Liefering

Balazs Toth kimdir

Balazs Toth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Toth şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sajovolgye FSE (2013-2016), Gyori ETO FC (2016-2018), Illes Akademia (2018-)

Balazs Toth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U16 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Balazs Toth nereli

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