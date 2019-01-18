Balcalı Çocuk Acil kurucusu Prof. Dr.Yılmaz’a 20. yıl sürprizi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Acil Ünitesini yaklaşık 20 yıl önce kuran ve halen bu ünitenin sorumlusu olarak görev yapan Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz için başta akademisyen arkadaşları ve klinikte görevli uzman, asistan hekimler ile hemşireler ve personeller tarafından sürpriz bir kutlama gerçekleştirildi.

Çukurova Bölgesi'nin en donanımlı Çocuk Acil Merkezlerinden birine sahip olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Çocuk Acil Ünitesinin temelleri yaklaşık 20 yıl önce atıldı. Temelleri atan en önemli isimlerden biri olan ve halen bu ünitenin sorumlusu olarak çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz için 20. yıl kutlaması gerçekleştirildi. Kutlamada minik bir pasta kesilirken duygulu anlar yaşandı.

Sürpriz kutlamadan dolayı son derece mutlu ve bir o kadar da duygu dolu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, "Yaklaşık 20 yıl önce kurduğumuz Balcalı Hastanesi Çocuk Acil Ünitesi'nin bugün bölgeye hizmet veren çok önemli bir nokta haline geldi" dedi.

Yılmaz, yıllarca minik yüreklere hastalandıkları anda ilk dokunuşu yaptıklarını belirterek, işlerinin ne kadar zorlu olduğunun bilinciyle bu hayat dokunuşlarını yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Hem teorik hem de pratik açıdan mesleki anlamda tecrübelerini yeni yetişen hekimlere bilgi birikimleri aktarmayı sürekli olarak ilke edindiğini belirten Yılmaz, "Bu organizasyonu düzenleyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz'a 20. yıl anısına bir teşekkür plaketi verildi ve ardından pasta kesildi.

Sürpriz kutlamaya Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Yetişkin Acil Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, Yetişkin Acil Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Kekeç, Doç Dr. Özlem Özgür Horoz, Çocuk Acil Ünitesinde görevli uzman roktorlar Sevcan Bilen, Gamze Gökulu, Pınar Çay, hemşireler ile personeller katıldı.

Kaynak: İHA