Balçova’da yaşlı vatandaşlara sıcak yemek

Korona virüsü salgını her geçen gün tehlikesini artırırken, Balçova Belediyesi Aşevi, 700 yaşlı ve kimsesiz vatandaşa yemek yardımı yapıyor.

Binlerce kişinin ölümüne neden olan, yüzlerce insanı enfekte ederek şiddetini her geçen gün artıran korona virüs salgını, ülkemizde de tehlikeli bir boyuta ulaştı. Salgının yayılmasını engellemek üzere çalışma yapan başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar, vatandaşların evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapmaya başladı. Uygulanan bu gönüllü karantina, özellikle dar gelirli ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların hayatlarını biraz daha zorlaştırdı. Virüse karşı en hassas durumda olan yaşlılar, zor ulaştıkları gıda maddelerine neredeyse ulaşamaz oldu.

Balçova Belediyesi Aşevinin 10 yıldır devam ettirdiği yaşlılara sıcak yemek projesi de, korona virüsü salgını nedeniyle hayati bir önem taşımaya başladı. Balçova'da yaşlı nüfusun fazla olduğunun altını çizen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "İlçemizin 80 bin nüfusu var; ama yaşlı ve dar gelirli vatandaşlarımız da var. Biz bu nedenle dar gelirli, yaşlı veya kimsesiz 700 vatandaşımızın evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Son yaşanan salgın nedeniyle bu görevimiz hayati bir önem taşımaya başladı. Vatandaşlarımızın da etraflarındaki yaşlı ve kimsesiz büyüklerimize destek olmalarını bekliyoruz. Bir yardımda bulunama imkanları yoksa bile bizlere bildirmelerini rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA